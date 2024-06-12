Игорный рынок Украины привлекает представителей страны-агрессора и связанных с ними лиц. И вот обнаружено еще одно казино, вероятно имеющее связи с рф - речь идет о казино и букмекере GGBet, который получил лицензию почти год назад. Де-факто компания принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Криппе. Однако нет основания предполагать, что это не мешает компании иметь тесные связи с россией.

Начнем с того, что GGBet - бренд новый лишь для украинского рынка. Еще в 2011 году в рф начал работать сайт ggbet.ru - это было букмекерское подразделение казино «Вулк@н» (запомните это название). Изначально сайтом управляло специально созданное ООО «Бет.ру», однако позже бренд стал позиционировать себя как международный.

Торговая марка GGBet принадлежит кипрской компании Brivio Ltd, которая также управляет сайтом... казино «Вулк@н Вегас» под торговой маркой «Вулкан». Кстати, она является собственностью российского миллиардера Олега Бойко.

«Какое отношение к этому имеет Криппа?» - Спросите вы. Объясняем языком фактов.

Директор Brivio Ltd - Федор Федоров (это имя стоит запомнить, хотя он фигурирует в некоторых открытых источниках как Теодор Теодору или Теодороу Теодорос). Он также является бенефициаром украинской компании ООО «Новолоджик», директором которой с 2010 по 2015 год был Криппа.

GGBet выступает генеральным спонсором киберспортивной команды NAVI, которую в 2022 году купил Криппа.

Тот самый Федоров является директором One World Secretarial. Эта компания одновременно является секретарем у кипрского «подразделения» NAVI, ООО «Бет.ру» и киберспортивного транслятора Maincast, принадлежащего непосредственно Криппе.

Что интересно, в марте 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ООО «Бет.ру» и кипрской Bevita Holding Limited, которая выступает оператором GGBet. В документе также приведен официальный домен опальной компании: ggbet.ru. Однако это не помешало КРАИЛ за пять месяцев выдать лицензию ООО «ГГБЕТ» с сайтом ggbet.ua. Видимо, в штате Комиссии не нашлось никого, кто увидел бы связь между «украинским» и российским казино с одинаковыми названиями.

Извержение Вулк@на

Впрочем, GGBet - не единственный проект Криппы с российским шлейфом. Ему также принадлежало лицензированное в Украине казино «Вулк@н» (на местном рынке - Vulcan), брендом которого, вероятно, владеет российский олигарх Бойко.

В Украине «Vulcan» работал через ООО «Конкуерор», зарегистрированную на офшорную компанию «Дарлокс Лимитед». До 2021 года ее учредителем был Федоров (да, тот самый).

И еще одно интересное совпадение. Владельцем украинской торговой марки «Вулк@н» является кипрская «Дареос ЛТД», а на русском - «Дареос Холдинг ЛТД». У компаний - один и тот же адрес и структура управления. То есть бенефициары российского и украинского казино - один и те же люди.

«Это понятно, но здесь Криппа каким боком?» - Снова спросите вы.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на компанию EvoPlay.

EvoPlay - один из крупнейших производителей азартных игр с офисами в Украине, Чехии и на Кипре. В частности, клиентом компании является российский «Вулк@н». По версии СБУ и по данным участников рынка, реальным владельцем EvoPlay является Максим Криппа. Это также косвенно подтверждает сервис GetContact, где бизнесмен фигурирует как «Максим Криппа EvoPlay».

А теперь самое интересное.

В 2015 году EvoPlay подала жалобу против россиянина Тимура Зингашина за использование им домена «Вулк@н» в рф. В документах заявитель отмечает, что получил право на использование ТМ от российской компании Ritzio International Group.

Выглядит так, будто украинская «IT-компания» уже во время войны не просто берется развивать российский бизнес, но и защищает его в суде.

В апреле этого года ООО «Конкуерор» подало заявление об отзыве лицензии. Как рассказали нам участники рынка, над «Vulcan'ом» сгущались тучи - и Криппа решил уйти с рынка до того, как его детище попадет под санкции.

Что это дало Криппе? Вероятно работать сразу сразу два рынка: пока «Вулк@н» продолжает работать в россии, в Украине свое место занял проект GGBet у которого прослеживается российский шлейф, что, похоже, мало кого беспокоит.