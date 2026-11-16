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В Москве призывникам предлагают заменить срочную службу контрактом в войсках беспилотников

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Российским призывникам обещают год службы операторами и техниками дронов. Контракты могут продлить во время мобилизации, а военнослужащих отправить на фронт.

В Москве призывникам предлагают заменить срочную службу контрактом в войсках беспилотников

В Москве российским призывникам начали предлагать годичные контракты в войсках беспилотных систем вместо срочной службы. При этом такие контракты могут автоматически продлеваться в связи с мобилизацией, а самих военнослужащих могут отправить на войну против Украины. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По словам военных, новобранцам предлагают должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Предпочтение отдают кандидатам с опытом работы в IT, электронике и радиотехнике.

Призывников знакомят с дронами непосредственно на призывных пунктах, где они могут попробовать себя в роли операторов БПЛА.

Годичный контракт может превратиться в бессрочную службу

Несмотря на обещания службы в течение 1 года, указ путина предусматривает автоматическое продление контрактов во время мобилизации. Правозащитники также предупреждают, что новобранцев могут переводить в штурмовые подразделения.

Ранее BBC рассказала о 3 российских студентах, которые подписали контракты для работы с беспилотниками, но погибли на фронте через несколько месяцев. Одного из них, 18-летнего Владислава Горбунова, сначала отправили в штурмовую роту.

Минобороны рф планирует набрать в войска беспилотных систем около 80 тысяч человек до конца 2026 года. Однако за первые 6 месяцев удалось привлечь лишь 8 тысяч.

Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины25.10.26, 18:02 • 23638 просмотров

Степан Гафтко

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