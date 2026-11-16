У москві призовникам пропонують замінити строкову службу контрактом у військах безпілотників

У москві російським призовникам почали пропонувати річні контракти у військах безпілотних систем замість строкової служби. Водночас такі контракти можуть автоматично продовжуватися через мобілізацію, а самих військових можуть відправити на війну проти України. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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За словами військових, новобранцям пропонують посади операторів, інженерів і техніків безпілотників. Перевагу надають кандидатам із досвідом роботи в IT, електроніці та радіотехніці.

Призовників знайомлять із дронами безпосередньо на призовних пунктах, де вони можуть спробувати себе в ролі операторів БПЛА.

Річний контракт може перетворитися на безстрокову службу

Попри обіцянки служби протягом 1 року, указ путіна передбачає автоматичне продовження контрактів під час мобілізації. Правозахисники також попереджають, що новобранців можуть переводити до штурмових підрозділів.

Раніше BBC розповіла про 3 російських студентів, які підписали контракти для роботи з безпілотниками, але загинули на фронті через кілька місяців. Одного з них, 18-річного Владислава Горбунова, спочатку відправили до штурмової роти.

Міноборони рф планує набрати до військ безпілотних систем близько 80 тисяч осіб до кінця 2026 року. Однак за перші 6 місяців вдалося залучити лише 8 тисяч.

Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України