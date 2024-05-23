enru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 13:57  •  759 просмотра

Read in English

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) осуществить проверку первого за более чем 30 лет изменения правила положения «вне игры», - речь идет о так называемом «законе Арсена Венгера». Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

ФИФА хочет, чтобы футбольный законодательный орган - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) - продолжил испытание крупнейшего за последние 30 лет изменения в правило офсайда 

- говорится в материале.

Контекст

Директор по глобальному продвижению футбола во всемирной ассоциации ФИФА Арсен Венгер работает над революционными изменениями правил офсайда. Согласно предложению Венгера в будущем офсайд должен зависеть от того, есть ли расстояние между нападающим и последним игроком команды соперника. В момент передачи мяча по крайней мере одна часть тела должна быть на той же высоте, что и игрок защиты, чтобы это было офсайдом.

Image

Запланированное изменение правил возможно будет хорошо воспринято игроками и болельщиками, поскольку до сих пор почти невозможно определить точный момент офсайда. Впрочем решения, принятые VAR в пользу или против офсайда, часто зависят от нюансов. Новое правило также даст нападающим больше тактических возможностей. А также, - свободу начинать удар в нужный момент. Таким образом, в будущем защитникам будет сложнее вывести соперника из положения «вне игры».

Развитие дискуссии

Арсен Венгер покинул Премьер-лигу в 2018 году и начал работать руководителем глобального футбольного развития ФИФА, - специалист продвигал идею изменить закон об офсайде с 2020 года.

Image

IFAB, в состав которого входят боссы четырех британских футбольных ассоциаций и ФИФА, согласились опробовать идею, которую иногда называют «правилом дневного света», поскольку это то, что ассистент арбитра должен видеть между нападающим и игроком.

Испытание было проведено в Италии, среди игроков до 18 лет. IFAB получил обновленную информацию о его прогрессе на ежегодном общем собрании в марте. Были и другие испытания в соревнованиях в возрастных группах в Нидерландах и Швеции.

ФИФА взяла на себя обязательство испытать измененный закон об офсайде (...) Мы продолжим эти испытания, оценим результаты и обсудим их со всеми заинтересованными сторонами

- информирует ведомство.

Идея изменения правила офсайда может заинтересовать многих нападающих и поклонников атакующей игры. Впрочем есть и те, кто опасается, поскольку предложение изменений существенно сместит баланс между атакой и защитой. Но новые правила также могут положить конец спорам об офсайде.

Бывший руководитель Венгера и близкий друг Дэвид Дэйн убежден, что экс-наставник лондонского "Арсенала" прав.

Экс-вице-председатель "Арсенала", выступая на конгрессе ФИФА в Бангкоке на прошлой неделе, сказал: "Правило офсайда должно измениться, поскольку оно является слишком противоречивым и проблематичным".

Напомним,

ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом.

ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе. Президент Федерации Джанни Инфантино отметил, что в футболе единственный цвет, который имеет значение в игре, - цвет формы игроков,

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
shvetsiyaШвеция
italiyaИталия
niderlandiНидерланды
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100801 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105697 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144630 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141027 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134579 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115002 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121274 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме

ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

  •  759 просмотра
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

  •  3068 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

  •  3010 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

  •  4207 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

  •  4071 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

  •  3668 просмотра
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

  •  3860 просмотра
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

  •  5175 просмотра
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

  •  6985 просмотра
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

  •  6495 просмотра

Популярные

В Харькове прогремело около десяти взрывов

В Харькове прогремело около десяти взрывов

  •  101989 просмотра
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

  •  92768 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

  •  79055 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  114347 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148668 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148668 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  191427 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  291095 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  275532 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  467242 просмотра

ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

спорт •   •  759 просмотра

Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Верховная Рада приняла за основу законопроект о передаче нерассмотренных дел из ликвидированного Окружного административного суда города Киева в другие административные суды Украины, за исключением некоторых дел по обжалованию нормативно-правовых актов, референдумов, решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и регулирования деятельности средств массовой информации, которые будут рассматриваться Окружным административным судом города Киева.

политика •   •  3068 просмотра
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.

Новости Мира •   •  3010 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.

Экономика •   •  4207 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.

Война •   •  4071 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.

Киев •   •  3668 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Новости Мира •   •  3860 просмотра
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.

Война •   •  5175 просмотра
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.

Война •   •  6985 просмотра
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

После атаки Украины на корвет «Циклон» в Севастополе рф, вероятно, потеряла один из немногих носителей крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт», оставшихся в Черном море.

Война •   •  6495 просмотра
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»