ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером
Киев • УНН
ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.
Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"
ФИФА призывает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) осуществить проверку первого за более чем 30 лет изменения правила положения «вне игры», - речь идет о так называемом «законе Арсена Венгера». Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
ФИФА хочет, чтобы футбольный законодательный орган - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) - продолжил испытание крупнейшего за последние 30 лет изменения в правило офсайда
Контекст
Директор по глобальному продвижению футбола во всемирной ассоциации ФИФА Арсен Венгер работает над революционными изменениями правил офсайда. Согласно предложению Венгера в будущем офсайд должен зависеть от того, есть ли расстояние между нападающим и последним игроком команды соперника. В момент передачи мяча по крайней мере одна часть тела должна быть на той же высоте, что и игрок защиты, чтобы это было офсайдом.
Запланированное изменение правил возможно будет хорошо воспринято игроками и болельщиками, поскольку до сих пор почти невозможно определить точный момент офсайда. Впрочем решения, принятые VAR в пользу или против офсайда, часто зависят от нюансов. Новое правило также даст нападающим больше тактических возможностей. А также, - свободу начинать удар в нужный момент. Таким образом, в будущем защитникам будет сложнее вывести соперника из положения «вне игры».
Развитие дискуссии
Арсен Венгер покинул Премьер-лигу в 2018 году и начал работать руководителем глобального футбольного развития ФИФА, - специалист продвигал идею изменить закон об офсайде с 2020 года.
IFAB, в состав которого входят боссы четырех британских футбольных ассоциаций и ФИФА, согласились опробовать идею, которую иногда называют «правилом дневного света», поскольку это то, что ассистент арбитра должен видеть между нападающим и игроком.
Испытание было проведено в Италии, среди игроков до 18 лет. IFAB получил обновленную информацию о его прогрессе на ежегодном общем собрании в марте. Были и другие испытания в соревнованиях в возрастных группах в Нидерландах и Швеции.
ФИФА взяла на себя обязательство испытать измененный закон об офсайде (...) Мы продолжим эти испытания, оценим результаты и обсудим их со всеми заинтересованными сторонами
Идея изменения правила офсайда может заинтересовать многих нападающих и поклонников атакующей игры. Впрочем есть и те, кто опасается, поскольку предложение изменений существенно сместит баланс между атакой и защитой. Но новые правила также могут положить конец спорам об офсайде.
Бывший руководитель Венгера и близкий друг Дэвид Дэйн убежден, что экс-наставник лондонского "Арсенала" прав.
Экс-вице-председатель "Арсенала", выступая на конгрессе ФИФА в Бангкоке на прошлой неделе, сказал: "Правило офсайда должно измениться, поскольку оно является слишком противоречивым и проблематичным".
Напомним,
ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом.
ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе. Президент Федерации Джанни Инфантино отметил, что в футболе единственный цвет, который имеет значение в игре, - цвет формы игроков,
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»
Популярные
В Харькове прогремело около десяти взрывов
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Публикации
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером
ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам
Верховная Рада приняла за основу законопроект о передаче нерассмотренных дел из ликвидированного Окружного административного суда города Киева в другие административные суды Украины, за исключением некоторых дел по обжалованию нормативно-правовых актов, референдумов, решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и регулирования деятельности средств массовой информации, которые будут рассматриваться Окружным административным судом города Киева.
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро
Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики
Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов
Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении
В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби
США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов
Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации
На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»
После атаки Украины на корвет «Циклон» в Севастополе рф, вероятно, потеряла один из немногих носителей крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт», оставшихся в Черном море.