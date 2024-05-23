ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) осуществить проверку первого за более чем 30 лет изменения правила положения «вне игры», - речь идет о так называемом «законе Арсена Венгера». Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

ФИФА хочет, чтобы футбольный законодательный орган - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) - продолжил испытание крупнейшего за последние 30 лет изменения в правило офсайда - говорится в материале.

Контекст

Директор по глобальному продвижению футбола во всемирной ассоциации ФИФА Арсен Венгер работает над революционными изменениями правил офсайда. Согласно предложению Венгера в будущем офсайд должен зависеть от того, есть ли расстояние между нападающим и последним игроком команды соперника. В момент передачи мяча по крайней мере одна часть тела должна быть на той же высоте, что и игрок защиты, чтобы это было офсайдом.

Запланированное изменение правил возможно будет хорошо воспринято игроками и болельщиками, поскольку до сих пор почти невозможно определить точный момент офсайда. Впрочем решения, принятые VAR в пользу или против офсайда, часто зависят от нюансов. Новое правило также даст нападающим больше тактических возможностей. А также, - свободу начинать удар в нужный момент. Таким образом, в будущем защитникам будет сложнее вывести соперника из положения «вне игры».

Развитие дискуссии

Арсен Венгер покинул Премьер-лигу в 2018 году и начал работать руководителем глобального футбольного развития ФИФА, - специалист продвигал идею изменить закон об офсайде с 2020 года.

IFAB, в состав которого входят боссы четырех британских футбольных ассоциаций и ФИФА, согласились опробовать идею, которую иногда называют «правилом дневного света», поскольку это то, что ассистент арбитра должен видеть между нападающим и игроком.

Испытание было проведено в Италии, среди игроков до 18 лет. IFAB получил обновленную информацию о его прогрессе на ежегодном общем собрании в марте. Были и другие испытания в соревнованиях в возрастных группах в Нидерландах и Швеции.

ФИФА взяла на себя обязательство испытать измененный закон об офсайде (...) Мы продолжим эти испытания, оценим результаты и обсудим их со всеми заинтересованными сторонами - информирует ведомство.

Идея изменения правила офсайда может заинтересовать многих нападающих и поклонников атакующей игры. Впрочем есть и те, кто опасается, поскольку предложение изменений существенно сместит баланс между атакой и защитой. Но новые правила также могут положить конец спорам об офсайде.

Бывший руководитель Венгера и близкий друг Дэвид Дэйн убежден, что экс-наставник лондонского "Арсенала" прав.

Экс-вице-председатель "Арсенала", выступая на конгрессе ФИФА в Бангкоке на прошлой неделе, сказал: "Правило офсайда должно измениться, поскольку оно является слишком противоречивым и проблематичным".

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