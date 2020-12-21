COVID-19: Индия объявила о приостановке всех рейсов из Великобритании

“Учитывая ситуацию в Великобритании, правительство Индии решило прекратить все рейсы, выполняемые из Великобритании в Индию, до 31 декабря 2020 года”, — говорится в сообщении.

Запрет вступит в силу с полуночи среды, 23 декабря, а все пассажиры, которые прибыли из Великобритании в этот день, будут проверены по прибытии в аэропорты.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Почти 30 стран мира уже объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией, в частности это: Германия, Нидерланды, Швеция, Израиль, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Эстония, Литва, Швейцария, Чехия, Хорватия, Канада, Финляндия и страны Южной Америки. Список стран дополнили Португалия, Польша, Россия и Швеция.