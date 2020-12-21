Пандемія: Туреччина слідом за Ізраїлем припиняє сполучення з країнами, де виявили новий штам вірусу

“Повідомлялося, що через мутації коронавірусу в Великій Британії збільшилася швидкість його передачі. За дорученням президента і при координації нашого міністерства транспорту та інфраструктури прийнято рішення про тимчасове призупинення рейсів з Великої Британії, Данії, Нідерландів і ПАР”, — написав на своїй сторінці в Twitter міністр охорони здоров’я республіки Фахреттін Коджа.

Раніше ізраїльська урядова комісія щодо коронавірусу вирішила в неділю закрити небо для рейсів до Ізраїлю з Великої Британії, Данії та ПАР через виявлення нового штаму коронавірусу.

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere’de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.

14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що вчені країни виявили новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів.

На екстреній прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.