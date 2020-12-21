Пандемія: Туреччина слідом за Ізраїлем припиняє сполучення з країнами, де виявили новий штам вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Влада Туреччини прийняла в неділю рішення призупинити польоти з Великої Британії, Данії, Нідерландів і ПАР через виявлення нового штаму коронавірусу, передає УНН.
“Повідомлялося, що через мутації коронавірусу в Великій Британії збільшилася швидкість його передачі. За дорученням президента і при координації нашого міністерства транспорту та інфраструктури прийнято рішення про тимчасове призупинення рейсів з Великої Британії, Данії, Нідерландів і ПАР”, — написав на своїй сторінці в Twitter міністр охорони здоров’я республіки Фахреттін Коджа.
Раніше ізраїльська урядова комісія щодо коронавірусу вирішила в неділю закрити небо для рейсів до Ізраїлю з Великої Британії, Данії та ПАР через виявлення нового штаму коронавірусу.
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere’de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що вчені країни виявили новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів.
На екстреній прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.