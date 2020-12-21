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Пандемия: Турция вслед за Израилем прекращает сообщения со странами, где обнаружили новый штамм вируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Власти Турции приняли в воскресенье решение приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса, передает УНН.

Пандемия: Турция вслед за Израилем прекращает сообщения со странами, где обнаружили новый штамм вируса

“Сообщалось, что из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР”, — написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Ранее израильская правительственная комиссия по коронавирусу решила в воскресенье закрыть небо для рейсов в Израиль из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

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