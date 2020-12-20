Пандемія: Ізраїль припиняє сполучення з країнами, де виявили новий штам вірусу

“Сьогодні ми прийняли важке рішення. Ми закрили небо для всіх рейсів до Ізраїлю з Великої Британії, Данії та Південної Африки. Це країни, в яких присутня мутація (коронавірусу). За необхідності ми додамо інші країни”, — написав Нетаньяху.

Канцелярія прем’єра повідомила, що комісія щодо коронавірусу постановила у неділю, що “всім іноземним громадянам на даному етапі буде заборонено в’їжджати до Ізраїлю з Великої Британії, Данії та Південної Африки”. “Громадяни, які перебували у ВеликійБританії, Данії та Південній Африці протягом 14 днів до в’їзду в Ізраїль, за винятком тих, хто знаходився в аеропортах цих країн менше 12 годин, будуть поміщені державою в карантин в спеціально відведених центрах”, — наголошується в повідомленні.

אנחנו עושים הכל כדי למנוע את כניסת המוטציה החדשה של הקורונה לישראל. סגרנו את השמיים לכל הטיסות לישראל מבריטניה, מדנמרק ומדרום אפריקה. אלה המדינות שבהן נוכחת המוטציה. במידת הצורך אנחנו נוסיף מדינות נוספות. pic.twitter.com/4J3SdrTvQo

כל מי שיחזור מהמדינות הללו יכנס לבידוד וחשוב מאוד שייבדק. בייחוד עכשיו, כשהחיסון בידינו וכשאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, חשוב שנמשיך לשמור על הכללים. אנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען בריאותכם ולמען מדינתנו.

У канцелярії вказали, що “міністерство охорони здоров’я негайно вживе заходів для локалізації ізраїльтян, які вже в’їхали в Ізраїль з вищезазначених країн за останні два тижні, і викличе їх на тестування”. “Рішення вступає в силу негайно і буде діяти протягом семи днів”, — додали там, зазначивши, що “метою таких заходів є запобігання появи в Ізраїлі нового типу коронавірусу” або “запобігання його поширення” в країні в разі його проникнення на її територію.

Раніше на щотижневому засіданні уряду Нетаньяху заявив, що в суботу ввечері “провів консультації з міністрами оборони, охорони здоров’я, закордонних справ, внутрішніх справ і транспорту після заяви Великої Британії про нову мутації коронавірусу”. “Я негайно розпорядився, щоб експерти, генеральні директори центральних органів виконавчої відповідні міністри зібралися під головуванням Ради національної безпеки для вироблення шляхів запобігання прибуття і поширення цього вірусу в Ізраїлі”, — розповсюдила слова Нетаньяху його канцелярія.