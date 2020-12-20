Пандемия: Израиль прекращает сообщение со странами, где обнаружили новый штамм вируса

“Сегодня мы приняли трудное решение. Мы закрыли небо для всех рейсов в Израиль из Великобритании, Дании и Южной Африки. Это страны, в которых присутствует мутация (коронавируса). При необходимости мы добавим другие страны”, — написал Нетаньяху.

Канцелярия премьера сообщила, что комиссия по коронавирусу постановила в воскресенье, что “всем иностранным гражданам на данном этапе будет запрещено въезжать в Израиль из Великобритании, Дании и Южной Африки”. “Граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до въезда в Израиль, за исключением тех, кто находился в аэропортах этих стран менее 12 часов, будут помещены государством в карантин в специально отведенных центрах”, — отмечается в сообщении.

אנחנו עושים הכל כדי למנוע את כניסת המוטציה החדשה של הקורונה לישראל. סגרנו את השמיים לכל הטיסות לישראל מבריטניה, מדנמרק ומדרום אפריקה. אלה המדינות שבהן נוכחת המוטציה. במידת הצורך אנחנו נוסיף מדינות נוספות. pic.twitter.com/4J3SdrTvQo

כל מי שיחזור מהמדינות הללו יכנס לבידוד וחשוב מאוד שייבדק. בייחוד עכשיו, כשהחיסון בידינו וכשאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, חשוב שנמשיך לשמור על הכללים. אנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען בריאותכם ולמען מדינתנו.

В канцелярии указали, что “министерство здравоохранения незамедлительно примет меры для локализации израильтян, которые уже въехали в Израиль из вышеупомянутых стран за последние две недели, и вызовет их на тестирование”. “Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение семи дней”, — добавили там, отметив, что “целью таких мер является предотвращение появления в Израиле нового типа коронавируса” либо “предотвращение его распространения” в стране в случае его проникновения на ее территорию.

Ранее на еженедельном заседании правительства Нетаньяху заявил, что в субботу вечером “провел консультации с министрами обороны, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел и транспорта после заявления Великобритании о новой мутации коронавируса”. “Я немедленно распорядился, чтобы эксперты, генеральные директора министерств и соответствующие министры собрались под председательством Совета национальной безопасности для выработки путей предотвращения прибытия и распространения этого вируса в Израиле”, — распространила слова Нетаньяху его канцелярия.