Пандемия: Израиль прекращает сообщение со странами, где обнаружили новый штамм вируса

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 81274 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 156537 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 162364 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 362200 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 213417 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 484635 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 346409 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 227599 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250788 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 258197 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
4.7м/с
81%
Популярные новости

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 48891 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 71173 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 67003 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 52570 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 24858 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 124835 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 113580 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 202927 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 362208 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 484637 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 18946 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 33656 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 41434 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 71011 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 92850 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Пандемия: Израиль прекращает сообщение со странами, где обнаружили новый штамм вируса

Киев • УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Израильская правительственная комиссия по коронавирусу решила в воскресенье закрыть небо для рейсов в Израиль из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом сообщил в Twitter глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, пишет УНН.

Пандемия: Израиль прекращает сообщение со странами, где обнаружили новый штамм вируса

“Сегодня мы приняли трудное решение. Мы закрыли небо для всех рейсов в Израиль из Великобритании, Дании и Южной Африки. Это страны, в которых присутствует мутация (коронавируса). При необходимости мы добавим другие страны”, — написал Нетаньяху.

Канцелярия премьера сообщила, что комиссия по коронавирусу постановила в воскресенье, что “всем иностранным гражданам на данном этапе будет запрещено въезжать в Израиль из Великобритании, Дании и Южной Африки”. “Граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до въезда в Израиль, за исключением тех, кто находился в аэропортах этих стран менее 12 часов, будут помещены государством в карантин в специально отведенных центрах”, — отмечается в сообщении.

אנחנו עושים הכל כדי למנוע את כניסת המוטציה החדשה של הקורונה לישראל. סגרנו את השמיים לכל הטיסות לישראל מבריטניה, מדנמרק ומדרום אפריקה. אלה המדינות שבהן נוכחת המוטציה. במידת הצורך אנחנו נוסיף מדינות נוספות. pic.twitter.com/4J3SdrTvQo

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 20, 2020

כל מי שיחזור מהמדינות הללו יכנס לבידוד וחשוב מאוד שייבדק. בייחוד עכשיו, כשהחיסון בידינו וכשאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, חשוב שנמשיך לשמור על הכללים. אנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען בריאותכם ולמען מדינתנו.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 20, 2020

В канцелярии указали, что “министерство здравоохранения незамедлительно примет меры для локализации израильтян, которые уже въехали в Израиль из вышеупомянутых стран за последние две недели, и вызовет их на тестирование”. “Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение семи дней”, — добавили там, отметив, что “целью таких мер является предотвращение появления в Израиле нового типа коронавируса” либо “предотвращение его распространения” в стране в случае его проникновения на ее территорию.

Ранее на еженедельном заседании правительства Нетаньяху заявил, что в субботу вечером “провел консультации с министрами обороны, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел и транспорта после заявления Великобритании о новой мутации коронавируса”. “Я немедленно распорядился, чтобы эксперты, генеральные директора министерств и соответствующие министры собрались под председательством Совета национальной безопасности для выработки путей предотвращения прибытия и распространения этого вируса в Израиле”, — распространила слова Нетаньяху его канцелярия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59