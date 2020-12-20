Пандемія: прем'єр Британії заявив, що новий штам вірусу на 70% заразніше

“Хоча в цьому питанні ще зберігається значна невизначеність, він може бути на 70% більше заразний, ніж початковий варіант, з яким ми мали справу раніше”, — сказав Джонсон. Він уточнив, що поки немає даних, що новий вид коронавірусу викликає більш важкі форми захворювання або відрізняється більш високою смертністю.

Про виявлення нового типу коронавірусу, через який темпи поширення захворювання в деяких регіонах Великої Британії різко підскочили, на початку тижня повідомив глава Міністерства охорони здоров’я країни Метт Хенкок. До того моменту в країні підтвердили понад 1 тис. випадків зараження новим видом вірусу, в тому числі в Лондоні, графстві Ессекс і деяких районах в графствах Кент і Хертфордшир.

Напередодні про більш високу швидкість поширення нового типу коронавірусу в Великій Британії повідомив головний санітарний лікар Англії і радник британського уряду з медицини Кріс Вітті. Він також говорив, що поки нічого не доводить, що інфекція може стати причиною більш високого рівня смертності або її не зможуть побороти вже розроблені вакцини. “Ми повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я і продовжуємо аналізувати наявні дані”, — сказав він.

На цьому тижні в Лондоні ввели максимальний рівень обмежувальних заходів через поширення COVID-19. Бари і ресторани можуть працювати тільки на виніс. Непродовольчі магазини, спортзали і перукарні будуть закриті. Жителям рекомендовано по-максимуму перебувати вдома, а зустрічатися дозволяється тільки з однією сторонньою людиною і тільки на свіжому повітрі.

На 19 грудня у Великій Британії з початку пандемії виявили 2 млн випадків зараження коронавірусом. За останню добу в країні підтвердили 27 тис. нових заражень.

Конференція Бориса Джонсона, 19 грудня 2020 року (перегляд при переході на Twitter — ред.):

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