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Пандемия: премьер Великобритании заявил, что новый штамм вируса на 70% заразнее

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. Об этом он сообщил на пресс-конференции, запись которой размещена на странице Джонсона в Twitter, пишет УНН.

Пандемия: премьер Великобритании заявил, что новый штамм вируса на 70% заразнее

“Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше”, — сказал Джонсон. Он уточнил, что пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, в начале недели сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса, в том числе в Лондоне, графстве Эссекс и некоторых районах в графствах Кент и Хертфордшир.

Накануне о более быстрой скорости распространения нового типа коронавируса в Великобритании сообщил главный санитарный врач Англии и советник британского правительства по медицине Крис Уитти. Он также говорил, что пока ничего не доказывает, что инфекция может стать причиной более высокого уровня смертности или ее не смогут побороть уже разработанные вакцины. “Мы уведомили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать имеющиеся данные”, — сказал он.

На этой неделе в Лондоне ввели максимальный уровень ограничительных мер из-за распространения COVID-19. Бары и рестораны могут работать только на вынос. Непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские будут закрыты. Жителям рекомендовано по-максимуму находиться дома, а встречаться разрешается только с одним посторонним человеком и только на свежем воздухе.

На 19 декабря в Великобритании с начала пандемии выявили 2 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране подтвердили 27 тыс. новых заражений.

Конференция Бориса Джонсона, 19 декабря 2020 года (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

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