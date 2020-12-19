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Британія екстрено посилює "локдаун" через новий штам коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Велика Британія посилює карантинні заходи через виявлення у країні нового штаму коронавірусу. Про це у суботу, 18 грудня, після екстреної наради з членами уряду заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає Reuters, інформує УНН.

Британія екстрено посилює "локдаун" через новий штам коронавірусу

"Беручи до уваги перші свідчення щодо цього нового варіанту вірусу, який представляє потенційний ризик, з дуже важким серцем, я повинен сказати вам, що ми не можемо продовжувати з Різдвом як планувалось", - сказав Джонсон.

Зокрема, у Лондоні та у деяких районах Англії, які тепер відносяться до четвертого - найбільш жорсткого карантинного рівня - будуть зачинені розважальні заклади, парикмахерські та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності. Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м'якіші карантинні правила - зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

Як повідомлялося раніше в УНН, раніше стало відомо, що у Британії виявили новий варіант вірусу. З цієї причини у Лондоні і передмістях було введено максимальний карантин.

Раніше у ПАР також заявили, що виявили новий тип коронавірусу.

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