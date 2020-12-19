У ПАР заявили, що виявили новий тип коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вчені у ПАР виявили новий тип вірусу SARS-CoV-2, з яким пов'язана нова хвиля захворювання COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Звелі Мхізе, передає УНН із посиланням на телеканал eNCA.
Так, новий різновид коронавірусу - 501.V2, був ідентифікований південноафриканськими дослідниками, їх дослідження були відправлені до ВООЗ, заявив глава Міністерства охорони здоров'я країни.
Команда, очолювана Платформою інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь (KRISP), секвенувала сотні зразків вірусу з моменту початку пандемії і "помітила, що конкретний варіант все більше домінує у результатах аналізу зразків, зібраних за останні два місяці", додав він.
Лікарі відзначили збільшення числа пацієнтів більш молодого віку, і не завжди з супутніми захворюваннями, які, тим не менш, страждають від більш важких форм COVID-19.
Це "переконливо свідчить про те, що нинішня друга хвиля, яку ми переживаємо, викликана цим новим варіантом вірусу", - зазначив Мхізе.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що у Британії виявили новий варіант вірусу. З цієї причини у Лондоні і передмістях було введено максимальний карантин.