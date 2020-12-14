Пандемия: в Британии обнаружили новый вариант вируса - в Лондоне и пригородах введен максимальный карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С 16 декабря в Лондоне будут действовать максимальные антикоронавирусные ограничения (ограничения третьего уровня). Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, его слова передает BBC News, пишет УНН.
Третий уровень также введут в Южном и Западном Эссексе и на юге Хартфордшира.
Решение ужесточить ограничения приняли после того, как в стране обнаружили новый вариант коронавируса, объяснил Хэнкок. Возможно, новый вариант распространяется быстрее, чем другие, но вряд ли вызывает более тяжелую форму заболевания.
Третий уровень ограничений предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или на вынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе можно собираться не больше чем вшестером.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 декабря, в Великобритании, зафиксировали 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост к 13 декабря составил 18,4 тысячи случаев, прирост за неделю с 7 по 13 декабря — 126,2 тысячи случаев, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю.
Согласно статистике ВОЗ — в Великобритании 1 830 960 случаев заболевания, 64 026 человек — погибли.