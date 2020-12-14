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Пандемія: у Британії виявили новий варіант вірусу - у Лондоні та передмістях введено максимальний карантин

Київ • УНН

 • 20388 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. З 16 грудня в Лондоні будуть діяти максимальні антикоронавірусні обмеження (обмеження третього рівня). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок, його слова передає BBC News, пише УНН.

Пандемія: у Британії виявили новий варіант вірусу - у Лондоні та передмістях введено максимальний карантин

Третій рівень також введуть в Південному і Західному Ессексі і на півдні Хартфордшира.

Рішення посилити обмеження ухвалили після того, як в країні виявили новий варіант коронавірусу, пояснив Хенкок. Можливо, новий варіант поширюється швидше, ніж інші, але навряд чи викликає більш важку форму захворювання.

Третій рівень обмежень передбачає роботу всіх ресторанів, кафе і барів тільки в режимі доставки або на виніс. Зустрічі в приміщеннях забороняються, на відкритому повітрі можна збиратися, але лише вшістьох.

За даними Університету Джонса Хопкінса на 14 грудня, у Великій Британії, зафіксували 1,8 мільйона випадків захворювання COVID-19. Добовий приріст до 13 грудня склав 18,4 тисячі випадків, приріст за тиждень з 7 по 13 грудня — 126,2 тисячі випадків, що на 20% більше, ніж за попередній тиждень.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Великій Британії 1 830 960 випадків захворювання, 64 026 осіб — загинули.

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