В ЮАР заявили, что обнаружили новый тип коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ученые в ЮАР обнаружили новый тип вируса SARS-CoV-2, с которым связана новая волна заболевания COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе, передает УНН со ссылкой на телеканал eNCA.
Так, новая разновидность коронавируса - 501.V2, была идентифицирована южноафриканскими исследователями, их исследования были отправлены в ВОЗ, заявил глава Министерства здравоохранения страны.
Команда, возглавляемая Платформой инноваций и секвенирования исследований Квазулу-Наталь (KRISP), секвенировали сотни образцов вируса с момента начала пандемии и "заметила, что конкретный вариант все больше доминирует в результатах анализа образцов, собранных за последние два месяца", добавил он.
Врачи отметили увеличение числа пациентов более молодого возраста, и не всегда с сопутствующими заболеваниями, которые, тем не менее, страдают от более тяжелых форм COVID-19.
Это "убедительно свидетельствует о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, вызвана этим новым вариантом вируса", - отметил Мхизе.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в Британии обнаружили новый вариант вируса. По этой причине в Лондоне и пригородах было введено максимальный карантин.