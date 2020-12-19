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В ЮАР заявили, что обнаружили новый тип коронавируса

Киев • УНН

 • 20957 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ученые в ЮАР обнаружили новый тип вируса SARS-CoV-2, с которым связана новая волна заболевания COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе, передает УНН со ссылкой на телеканал eNCA.

В ЮАР заявили, что обнаружили новый тип коронавируса

Так, новая разновидность коронавируса - 501.V2, была идентифицирована южноафриканскими исследователями, их исследования были отправлены в ВОЗ, заявил глава Министерства здравоохранения страны.

Команда, возглавляемая Платформой инноваций и секвенирования исследований Квазулу-Наталь (KRISP), секвенировали сотни образцов вируса с момента начала пандемии и "заметила, что конкретный вариант все больше доминирует в результатах анализа образцов, собранных за последние два месяца", добавил он.

Врачи отметили увеличение числа пациентов более молодого возраста, и не всегда с сопутствующими заболеваниями, которые, тем не менее, страдают от более тяжелых форм COVID-19.

Это "убедительно свидетельствует о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, вызвана этим новым вариантом вируса", - отметил Мхизе.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в Британии обнаружили новый вариант вируса. По этой причине в Лондоне и пригородах было введено максимальный карантин.

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