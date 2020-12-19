Британия экстренно усиливает "локдаун" из-за нового штамма коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Великобритания ужесточает карантинные мероприятия из-за обнаружения в стране нового штамма коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, после экстренного совещания с членами правительства заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters, информирует УНН.
"Принимая во внимание первые показания по этому новому варианту вируса, который представляет потенциальный риск, с очень тяжелым сердцем, я должен сказать вам, что мы не можем продолжать с Рождеством как планировалось", - сказал Джонсон.
В частности, в Лондоне и в некоторых районах Англии, которые теперь относятся к четвертому - наиболее жесткому карантинному уровню - будут закрыты развлекательные заведения, парикмахерские и магазины, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Также людям запрещено встречаться с кем-то, с кем они не живут вместе. В другой части страны, где действуют более мягкие карантинные правила - встречи с друзьями и родственниками будут разрешены только на один день.
Как сообщалось ранее в УНН, ранее стало известно, что в Британии обнаружили новый вариант вируса. По этой причине в Лондоне и пригородах было введено максимальный карантин.
Ранее в ЮАР также заявили, что обнаружили новый тип коронавируса.