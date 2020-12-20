Пандемія: Естонія зупиняє сполучення з Британією через новий штам вірусу

“Уряд погодився з необхідністю вжити заходів обережності і разом з іншими країнами тимчасово призупинити авіасполучення з Великою Британією до Нового року, — заявив прем’єр Юрі Ратас. — Рішення було прийнято, щоб захистити здоров’я нашого народу. Рекомендація уникати поїздок за кордон під час різдвяних канікул і під час шкільних канікул, як і раніше діє — закордонні поїздки в інші країни слід відкласти через широке поширення коронавірусу, як і раніше”.

Нагадаємо, в понеділок глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що вчені країни виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів.

На екстреній прес-конференції в суботу прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що мутований вірус з більшою ймовірністю призводить до летального результату.