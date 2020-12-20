Пандемия: Эстония останавливает сообщение с Британией из-за новый штамм вируса

“Правительство согласилось с необходимостью принять меры предосторожности и вместе с другими странами временно приостановить авиасообщение с Великобританией до Нового года, — заявил премьер Юри Ратас. — Решение было принято, чтобы защитить здоровье нашего народа. Рекомендация избегать поездок за границу во время рождественских каникул и во время школьных каникул по-прежнему действует — зарубежные поездки в другие страны следует отложить из-за по-прежнему широкого распространения коронавируса”.

Напомним, в понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус с большей вероятностью приводит к летальному исходу.