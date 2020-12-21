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Новий штам коронавірусу: Росія призупиняє авіасполучення з Британією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Росія призупиняє авіасполучення з Великою Британією з 22 грудня на тиждень у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

Новий штам коронавірусу: Росія призупиняє авіасполучення з Британією

"Оперативним штабом по недопущенню завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції прийнято рішення про тимчасове припинення авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки. Обмеження вступають у силу з 0 годин 00 хвилин 22 грудня 2020 року і будуть діяти протягом тижня. Ситуація з появою нового штаму коронавірусу у Великій Британії ретельно вивчається оперативним штабом. За підсумками її розгляду будуть прийняті подальші рішення", - пише видання.

Нагадаємо, вже близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Відзначимо, українські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що авіасполучення з Великою Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони Великої Британії, зокрема у її столиці, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу. 

Як повідомляв УНН, Європейський Союз і Україна мають відповідну комунікацію щодо питання поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії. 

Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

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