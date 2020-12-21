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Новый штамм коронавируса: Россия приостанавливает авиасообщение с Британией

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Новый штамм коронавируса: Россия приостанавливает авиасообщение с Британией

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам его рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - пишет издание.

Напомним, уже около 30 стран мира ограничили сообщения с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Отметим, украинские СМИ ранее сегодня сообщили, что авиасообщение с Великобританией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности в ее столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

Как сообщал УНН, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по вопросу распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании.

Так, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

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