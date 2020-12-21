Мутація коронавірусу: посол повідомив, як координують свої дії Україна та ЄС

"Що стосується нового виду коронавірусу, який йде ніби з Британії, як я говорив, ми долучились у якості спостерігача до Європейського комітету з питань безпеки здоров’я - є відповідна комунікація на щоденній основі між нашим МОЗ і фахівцями Європейського комітету. Тому всі ці речі проговорюються безпосередньо фахівцями, і безпосередньо українським МОЗ з МОЗ держав-членів ЄС", - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНН, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Після того, як стало відомо про мутації коронавірусу, сполучення з Великою Британією припинили або повідомили про плани припинити Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Ірландія, Австрія, Латвія. Це питання також зараз розглядає Франція. Португалія вже обмежила в’їзд для британських громадян.

Раніше авіасполучення з Британією заборонили Німеччина і Канада.