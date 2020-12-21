Мутація коронавірусу: посол повідомив, як координують свої дії Україна та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії. Про це сказав представник України при ЄС, посол Микола Точицький на онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Що стосується нового виду коронавірусу, який йде ніби з Британії, як я говорив, ми долучились у якості спостерігача до Європейського комітету з питань безпеки здоров’я - є відповідна комунікація на щоденній основі між нашим МОЗ і фахівцями Європейського комітету. Тому всі ці речі проговорюються безпосередньо фахівцями, і безпосередньо українським МОЗ з МОЗ держав-членів ЄС", - зазначив дипломат.
Як повідомляв УНН, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.
Після того, як стало відомо про мутації коронавірусу, сполучення з Великою Британією припинили або повідомили про плани припинити Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Ірландія, Австрія, Латвія. Це питання також зараз розглядає Франція. Португалія вже обмежила в’їзд для британських громадян.
Раніше авіасполучення з Британією заборонили Німеччина і Канада.