Пандемия: ФРГ закрыла авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Германия запретила авиасообщение с Великобританией в связи с распространением там нового варианта коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье министерство транспорта ФРГ, передает УНН.
"Из-за сообщений о мутации коронавируса федеральное правительство ограничивает возможности поездок из Великобритании в Германию с 21 декабря 2020, 00:00... Полеты из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Федеративную Республику Германия запрещены", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничения продлятся как минимум до 31 декабря включительно.
Будет несколько исключений, в частности, для грузовых самолетов.
Министерство внутренних дел ФРГ также приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и ЮАР, где также был обнаружен новый штамм коронавируса, пишет DW.
21 декабря германское правительство также рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщение с ЮАР, которое может начать действовать с 1 января, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает телеканал ARD.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% больше заразным, чем старый вариант.
После того, как стало известно о мутации коронавируса, сообщение с Великобританией прекратили или сообщили о планах прекратить Нидерланды, Бельгия, Болгария, Ирландия, Австрия, Латвия. Этот вопрос также сейчас рассматривает Франция.
Также страны начали вводить новые ограничения относительно Великобритании. Чехия ввела карантин для тех, кто вернулся с Великой Британии. Также карантин для прибывших из Британии на 7 дней ввела Греция. Как сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Болгарии, страна вводит новые ограничительные меры для всех лиц, прибывающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Министр здравоохранения страны Костадин Ангелов издал приказ о введении обязательного 10-дневного карантина для всех лиц, прибывающих из Великобритании, в том числе для граждан Болгарии.