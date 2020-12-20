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Пандемія: ФРН закрила авіасполучення з Британією через мутацію коронавірусу

Київ • УНН

 • 21505 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Німеччина заборонила повітряне сполучення із Великою Британією у зв'язку з поширенням там нового варіанту коронавірусу. Про це повідомило у неділю міністерство транспорту ФРН, передає УНН.

Пандемія: ФРН закрила авіасполучення з Британією через мутацію коронавірусу

"Через повідомлення про мутацію коронавірусу федеральний уряд обмежує можливості поїздок з Великої Британії до Німеччини з 21 грудня 2020 року, 00:00... Польоти зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до Федеративної Республіки Німеччина заборонені", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження триватимуть щонайменше до 31 грудня включно.

Буде кілька винятків, зокрема, для вантажних літаків.

Міністерство внутрішніх справ ФРН також наказало поліції негайно розпочати перевірки пасажирів з Великої британії та Південно-Африканської Республіки, де також був виявлений новий штам коронавірусу, пише DW.

21 грудня німецький уряд також розгляне можливість запровадження подальшої заборони для сполучення із ПАР, яке може почати діяти з 1 січня, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, передає телеканал ARD.

Як повідомлялось, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% більш заразним, ніж старий варіант.

Після того, як стало відомо про мутацію коронавірусу, сполучення із Великою Британією припинили або повідомили про плани припинити Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Ірландія та Австрія, Латвія. Це питання також зараз розглядає Франція.

Також країни почали вводити нові обмеження щодо Великої Британії. Чехія запровадила карантин для тих, хто повернувся з Великою Британії. Також карантин для прибулих з Британії на 7 днів ввела Греція. Як повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я Болгарії, країна вводить нові обмежувальні заходи для всіх осіб, які прибувають із Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Міністр охорони здоров'я країни Костадин Ангелов видав наказ про введення обов'язкового 10-денного карантину для всіх осіб, хто прибуває з Великої Британії, в тому числі для громадян Болгарії.

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