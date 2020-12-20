ВООЗ закликала Європу посилити обмеження через новий вид COVID-19: країни вводять нові заходи

За даними ВООЗ, за межами Великої Британії дев'ять випадків нового штаму були зареєстровані в Данії, а також один випадок в Нідерландах і ще один в Австралії.

"По всій Європі, де передача є інтенсивною і широко поширеною, країнам необхідно подвоїти свої заходи контролю і профілактики", - сказала AFP прессекретар Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Агентство ООН закликало країни-учасниці організації в усьому світі "збільшити секвенування вірусів SARS-CoV-2, де це можливо, як і обмін даними про послідовності, на міжнародному рівні, зокрема, повідомляти, чи виявлені такі ж мутації, що викликають стурбованість", сказала вона.

Кілька європейських країн вирішили у неділю припинити всі польоти з Великої Британії після виявлення нового штаму коронавірусу - до ініціативи приєдналися Нідерланди, Бельгія, Італія, Австрія. Також про це думають Німеччина і Франція та інші країни.

Також уряд Ірландії має намір призупинити майже всі поїздки з Великої Британії через побоювання з приводу поширення нового штаму COVID-19, повідомляє RTÉ News.

Цей крок був узгоджений лідерами трьох коаліційних партій, які обговорювали питання сьогодні вдень, і сьогодні ввечері очікується відповідне оголошення. Офіційні особи все ще працюють над остаточними деталями плану, який буде включати низку винятків, в тому числі для тих, хто працює, і для доставки товарів в країну, зазначає видання.

Очікується, що обмеження, які вводить Ірландія, набудуть чинності з опівночі - з 21 грудня - і будуть діяти протягом 48 годин до їх перегляду.

Екстрена нарада влади для обговорення наслідків нового, більш агресивного варіанту COVID-19 відбудеться сьогодні о 21:00 за місцевим часом. Джерела в уряді повідомили виданню, що перший міністр Арлін Фостер і заступник першого міністра Мішель О'Ніл ведуть переговори з британським урядом, щоб отримати відповіді на "важливі питання".

Уряд Латвії сьогодні ввечері, як очікується, також ухвалить рішення про припинення пасажирського сполучення з Великою Британією.

"З огляду на тривожну інформацію про новий варіант COVID-19 відповідальні міністерства готують документи про припинення пасажирських перевезень з Великою Британією. Сьогодні ввечері плануємо ухвалити їх на засіданні уряду", - повідомив в Twitter прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш.

Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс також зауважив, що сьогодні буде ухвалено рішення про припинення пасажирських перевезень з Великою Британією через недавно виявлений новий тип вірусу.

"Доводимо до вашого відома, що уряд Латвії розглядає питання про припинення польотів до Великої Британії через інформацію про новий штам COVID-19, рішення буде ухвалено пізніше сьогодні", - написав він у Twitter.

Влада Греції ввела тижневий карантин для тих, хто прилітає з Великої Британії.

"Що стосується всіх прибулих із Сполученого Королівства, оголошується, що з завтрашнього дня, понеділка, 21 грудня, з 6:00, абуває чинності захід домашньої ізоляції на сім (7) днів замість трьох (3) днів, які застосовуються до прибулих з будь-якої іншої країни", - йдеться в повідомленні генерального секретаріату цивільного захисту країни.

Цей новий захід доповнює існуючі, тобто всі мандрівники повинні мати негативний результат молекулярного аналізу (ПЛР), зданого не більше ніж за 72 години до прибуття. Окрім того, вони зобов'язані будуть проходити обов'язковий експрес-тест після прибуття в країну.