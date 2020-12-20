ВООЗ закликала Європу посилити обмеження через новий вид COVID-19: країни вводять нові заходи

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 102915 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 70191 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 72279 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 81046 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 102912 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 126722 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 211025 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214417 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185343 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175080 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
67%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 55940 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 73040 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 112130 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 79780 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 107826 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 103003 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 110040 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 256953 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 282789 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 367081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 21139 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 20908 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 23383 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24024 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 113472 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ВООЗ закликала Європу посилити обмеження через новий вид COVID-19: країни вводять нові заходи

Київ • УНН

 • 23584 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити заходи проти коронавірусу на тлі поширення нового варіанту COVID-19, що циркулює в Великій Британії, повідомило в неділю її європейське відділення в коментарі AFP, на тлі того, як все більше країн вводять нові обмеження щодо Сполученого Королівства, передає УНН.

ВООЗ закликала Європу посилити обмеження через новий вид COVID-19: країни вводять нові заходи

За даними ВООЗ, за межами Великої Британії дев'ять випадків нового штаму були зареєстровані в Данії, а також один випадок в Нідерландах і ще один в Австралії.

"По всій Європі, де передача є інтенсивною і широко поширеною, країнам необхідно подвоїти свої заходи контролю і профілактики", - сказала AFP прессекретар Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Агентство ООН закликало країни-учасниці організації в усьому світі "збільшити секвенування вірусів SARS-CoV-2, де це можливо, як і обмін даними про послідовності, на міжнародному рівні, зокрема, повідомляти, чи виявлені такі ж мутації, що викликають стурбованість", сказала вона.

Кілька європейських країн вирішили у неділю припинити всі польоти з Великої Британії після виявлення нового штаму коронавірусу - до ініціативи приєдналися Нідерланди, Бельгія, Італія, Австрія. Також про це думають Німеччина і Франція та інші країни.

Також уряд Ірландії має намір призупинити майже всі поїздки з Великої Британії через побоювання з приводу поширення нового штаму COVID-19, повідомляє RTÉ News.

Цей крок був узгоджений лідерами трьох коаліційних партій, які обговорювали питання сьогодні вдень, і сьогодні ввечері очікується відповідне оголошення. Офіційні особи все ще працюють над остаточними деталями плану, який буде включати низку винятків, в тому числі для тих, хто працює, і для доставки товарів в країну, зазначає видання.

Очікується, що обмеження, які вводить Ірландія, набудуть чинності з опівночі - з 21 грудня - і будуть діяти протягом 48 годин до їх перегляду.

Екстрена нарада влади для обговорення наслідків нового, більш агресивного варіанту COVID-19 відбудеться сьогодні о 21:00 за місцевим часом. Джерела в уряді повідомили виданню, що перший міністр Арлін Фостер і заступник першого міністра Мішель О'Ніл ведуть переговори з британським урядом, щоб отримати відповіді на "важливі питання".

Уряд Латвії сьогодні ввечері, як очікується, також ухвалить рішення про припинення пасажирського сполучення з Великою Британією.

"З огляду на тривожну інформацію про новий варіант COVID-19 відповідальні міністерства готують документи про припинення пасажирських перевезень з Великою Британією. Сьогодні ввечері плануємо ухвалити їх на засіданні уряду", - повідомив в Twitter прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш.

Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс також зауважив, що сьогодні буде ухвалено рішення про припинення пасажирських перевезень з Великою Британією через недавно виявлений новий тип вірусу.

"Доводимо до вашого відома, що уряд Латвії розглядає питання про припинення польотів до Великої Британії через інформацію про новий штам COVID-19, рішення буде ухвалено пізніше сьогодні", - написав він у Twitter.

Влада Греції ввела тижневий карантин для тих, хто прилітає з Великої Британії.

"Що стосується всіх прибулих із Сполученого Королівства, оголошується, що з завтрашнього дня, понеділка, 21 грудня, з 6:00, абуває чинності захід домашньої ізоляції на сім (7) днів замість трьох (3) днів, які застосовуються до прибулих з будь-якої іншої країни", - йдеться в повідомленні генерального секретаріату цивільного захисту країни.

Цей новий захід доповнює існуючі, тобто всі мандрівники повинні мати негативний результат молекулярного аналізу (ПЛР), зданого не більше ніж за 72 години до прибуття. Окрім того, вони зобов'язані будуть проходити обов'язковий експрес-тест після прибуття в країну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76