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Bild: уряд Меркель хоче закриття кордонів ЄС для британців через новий різновид COVID-19

Київ • УНН

 • 16902 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Після того, як Нідерланди ввели заборону польотів до Великої Британії, уряд Німеччини також розглядає питання про заборону польотів до/зі Сполученого Королівства. Також федеральний уряд хоче повністю заборонити поїздки з Великої Британії до Європи. Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на джерела, передає УНН.

Bild: уряд Меркель хоче закриття кордонів ЄС для британців через новий різновид COVID-19

"Згідно з інформацією Bild, федеральний уряд (Німеччини - ред.) хоче повністю заборонити поїздки з Великої Британії до Європи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, "з опівночі сьогодні (21 грудня - ред.) до 6 січня авіасполучення з Великою Британією і назад буде заборонено". За інформацією Bild, необхідне для цього рішення кабінету міністрів ФРН все ще ухвалюється. "Наразі це узгоджується окремими міністерствами і відомством федерального канцлера", - вказує видання.

"Одне можна сказати напевно: ЄС наслідує їхній приклад і припинить рух до Великої Британії і назад", - пише видання.

Видання зазначає, що "все ще досягаються домовленості, за яких умов можуть здійснюватися "зворотні рейси" з Великої Британії". Якщо вони все ж будуть дозволені, вони будуть лише для жителів Німеччини, говориться в повідомленні.

"Поки неясно, як продовжиться рух по Євротунелю і по морю (поїздами і паромами відповідно - ред.)", - пише видання.

Водночас, французький телеканал BFM TV відзначає, що Франція також "серйозно" планує скоротити повітряне та залізничне сполучення із сусідньою Великою Британією, а рішення "буде оголошено протягом дня" відповідно до інформації, переданої BFM TV. Відзначається, что уряд "у пошуках загальноєвропейської координації".

Новий варіант коронавірусу COVID-19, виявлений ​​раніше у Великій Британії, знайшли ​​також у Нідерландах, Данії та Австралії.

Водночас, все більше країн ЄС вводять заборону на польоти з Великої Британії - до ініціативи приєдналися Нідерланди, Бельгія, Італія, Австрія.

ВООЗ заявила, що перебуває в "тісному контакті" з представниками влади Великої Британії з приводу появи нового варіанту коронавірусу. Новий варіант поширюється швидше, ніж попередній, але не вважається більш смертоносним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що новий штам вірусу на 70% заразніше. Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.

В оголошені напередодні прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.

Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.

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