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Bild: правительство Меркель хочет закрытия границ ЕС для британцев из-за нового вида COVID-19

Киев • УНН

 • 16902 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. После того, как Нидерланды ввели запрет полетов в Великобританию, правительство Германии также рассматривает вопрос о запрете полетов в/из Соединенного Королевства. Также федеральное правительство хочет полностью запретить поездки из Великобритании в Европу. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники, передает УНН.

Bild: правительство Меркель хочет закрытия границ ЕС для британцев из-за нового вида COVID-19

"Согласно информации Bild, федеральное правительство (Германии - ред.) хочет полностью запретить поездки из Великобритании в Европу", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, "с полуночи сегодня (21 декабря - ред.) до 6 января авиасообщение с Великобританией и обратно будет запрещено". По информации Bild, необходимое для этого решение кабинета министров ФРГ все еще принимается. "На данный момент это согласуется отдельными министерствами и ведомством федерального канцлера", - указывает издание.

"Одно можно сказать наверняка: ЕС последует их примеру и прекратит движение в Великобританию и обратно", - пишет издание.

Издание отмечает, что "все еще достигаются договоренности, при каких условиях могут осуществляться "обратные рейсы" из Великобритании". Если они все же будут разрешены, они будут только для жителей Германии, говорится в сообщении.

"Пока неясно, как продолжится движение по Евротоннелю и по морю (поездами и паромами соответственно - ред.)", - пишет издание.

В то же время, французский телеканал BFM TV отмечает, что Франция также "серьезно" планирует сократить воздушное и железнодорожное сообщение с соседней Великобританией, а решение "будет объявлено в течение дня" согласно информации, переданной BFM TV. Отмечается, что правительство "в поисках общеевропейской координации".

Новый вариант коронавируса COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, нашли также в Нидерландах, Дании и Австралии.

В то же время, все больше стран ЕС вводят запрет на полеты из Великобритании - к инициативе присоединились Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия.

ВОЗ заявила, что находится в "тесном контакте" с представителями властей Великобритании по поводу появления нового варианта коронавируса. Новый вариант распространяется быстрее, чем предыдущий, но не считается более смертоносным.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что новый штамм вируса на 70% заразнее. Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

В оглашенные накануне премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

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