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Пандемія: ВООЗ заявила, що проінформує про характеристики нового штаму коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус, пише УНН.

Пандемія: ВООЗ заявила, що проінформує про характеристики нового штаму коронавірусу

“Ми знаходимося в тісному контакті з владою Великої Британії з питань нового варіанту коронавірусу. Вони продовжать ділитися інформацією і результатами аналізу та поточних досліджень. Ми будемо повідомляти державам-членам і громадськості актуальну інформацію по мірі того, як будемо дізнаватися про характеристики цього варіанту вірусу і про будь-які наслідки”, — йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу на сторінці організації в Twitter.

У понеділок глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії.

За його словами, попередній аналіз показує, що даний варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів. На екстреній прес-конференції в суботу прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразний, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що мутований вірус може бути більш летальним.

We’re in close contact with UK officials on the new # COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the # COVID19 virus and comply with national authorities ’guidance. https://t.co/CTdAEJ8Pqn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

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