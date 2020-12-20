Новий різновид COVID-19 знайшли у ще трьох країнах: прийом рейсів з Британії призупиняють

"Як повідомили в ВООЗ, така ж мутація вірусу COVID-19 була виявлена ​​не лише у Великій Британії, але і в Нідерландах, Данії та Австралії", - йдеться у повідомленні.

ВООЗ заявила, що перебуває в "тісному контакті" з представниками влади Великої Британії з приводу появи нового варіанту коронавірусу. Новий варіант поширюється швидше, ніж попередній, але не вважається більш смертоносним.

У неділю Нідерланди ввели заборону на пасажирське авіасполучення з Великою Британією до 1 січня через новий варіант коронавірусу.

Слідом Бельгія також ввела заборону на польоти до Великої Британії.

"Як запобіжний захід ми вирішили припинити польоти з Великої Британії з опівночі (21 грудня - ред.) на 24 години, і, що не менш важливо для нашої країни, зробити те ж саме для Eurostar (поїзд) - тому що це фактично основний шлях, яким люди з Великої Британії прибувають в нашу країну", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, виступаючи в недільній ранковій програмі новин De Zevende Dag на VRT, що є афілійованим до CNN.

Італія також заявила, що припинить польоти з Великої Британії через новий варіант коронавірусу, пише AFP.

"Велика Британія оголосила про появу нової форми COVID-19... Як уряд, ми зобов'язані захищати італійців, з цієї причини,.. з Міністерством охорони здоров'я, ми збираємося підписати положення про припинення польотів з Великою Британією", - повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Facebook.

Австрія заявила, що також припинить польоти з Великої Британії, але поки не повідомляється про терміни введення заборони. Тим часом Чеська Республіка запровадила більш суворі карантинні заходи для людей, що прибувають з Великої Британії, відзначає AP.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що новий штам вірусу на 70% заразніше. Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.

В оголошені напередодні прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.

Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.