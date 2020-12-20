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Новую разновидность COVID-19 нашли в еще трех странах: прием рейсов из Британии приостанавливают

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Новый вариант коронавируса COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, нашли также в Нидерландах, Дании и Австралии. Об этом телеканалу BBC сообщили во Всемирной организации здравоохранения, в то время, как все больше стран ЕС вводят запрет на полеты из Великобритании, передает УНН.

Новую разновидность COVID-19 нашли в еще трех странах: прием рейсов из Британии приостанавливают

"Как сообщили в ВОЗ, такая же мутация вируса COVID-19 была обнаружена не только в Великобритании, но и в Нидерландах, Дании и Австралии", - говорится в сообщении.

ВОЗ заявила, что находится в "тесном контакте" с представителями властей Великобритании по поводу появления нового варианта коронавируса. Новый вариант распространяется быстрее, чем предыдущий, но не считается более смертоносным.

В воскресенье Нидерланды ввели запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией до 1 января из-за нового варианта коронавируса.

Вслед Бельгия также ввела запрет на полеты в Великобританию.

"В качестве меры предосторожности мы решили прекратить полеты из Великобритании с полуночи (21 декабря - ред.) на 24 часа, и, что не менее важно для нашей страны, сделать то же самое для Eurostar (поезд) - потому что это фактически основной путь, которым люди из Великобритании прибывают в нашу страну", - сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выступая в воскресной утренней программе новостей De Zevende Dag на VRT, что является аффилированным с CNN.

Италия также заявила, что прекратит полеты из Великобритании из-за нового варианта коронавируса, пишет AFP.

"Великобритания объявила о появлении новой формы COVID-19... Как правительство, мы обязаны защищать итальянцев, по этой причине,.. с Министерством здравоохранения, мы собираемся подписать положение о прекращении полетов с Великобританией", - сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Facebook.

Австрия заявила, что также прекратит полеты из Великобритании, но пока не сообщается о сроках введения запрета. Между тем Чехия ввела более строгие карантинные меры для прибывающих из Великобритании, отмечает AP.

Напомним, премьер Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что новый штамм вируса на 70% заразнее. Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

В оглашенные накануне премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

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