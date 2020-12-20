Пандемія: Нідерланди припиняють приймати рейси з Британії через виявлення нового штаму вірусу у себе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Нідерланди припиняють приймати авіарейси з Великої Британії через новий штам коронавірусу, який поширюється швидше, ніж раніше. Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів, пише УНН.
Як відзначили в уряді, на початку грудня в Нідерландах виявили той же тип вірусу, який зараз спостерігається у Великі Британії. Національний інститут охорони здоров’я (RIVM) рекомендував звести до мінімуму ризик ввезення в країну нового штаму коронавірусу, обмеживши рейси із Сполученого Королівства.
“В результаті сьогодні ввечері уряд Нідерландів вирішив вжити таких запобіжних заходів: 20 грудня о 6:00 за місцевим часом (7:00 за київським часом) вступить в силу заборона на рейси з Великої Британії. Ця заборона буде діяти найпізніше до 1 січня 2021 року”, — йдеться в повідомленні уряду.
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Раніше глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, яким заразилися понад 1 тис. осіб. За словами головного санітарного лікаря Англії і радника британського уряду з медицини Кріса Вітті, новий штам вірусу поширюється швидше, ніж вже відомий SARS CoV-2.
Як повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більше заразним в порівнянні з вже відомим типом. При цьому поки немає даних про те, що він викликає більш важкі форми захворювання або відрізняється більш високою смертністю.
Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Великій Британії 1 977 171 випадок захворювання, 66 541 людина загинула.
За даними статистики ВООЗ — в Нідерландах 664 307 випадок захворювання, 10 398 осіб загинули.