Пандемия: Нидерланды прекращают принимать рейсы из Британии из-за обнаружения нового штамма вируса у себя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов, пишет УНН.
Как отметили в правительстве, в начале декабря в Нидерландах выявили тот же тип вируса, который сейчас наблюдается в Великобритании. Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал свести к минимуму риск ввоза в страну нового штамма коронавируса, ограничив рейсы из Соединенного Королевства.
“В результате сегодня вечером правительство Нидерландов решило принять следующие меры предосторожности: 20 декабря в 6:00 по местному времени (7:00 по киевскому времени) вступит в силу запрет на рейсы из Великобритании. Этот запрет будет действовать самое позднее до 1 января 2021 года”, — говорится в сообщении правительства.
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Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились свыше 1 тыс. человек. По словам главного санитарного врача Англии и советника британского правительства по медицине Криса Уитти, новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный SARS CoV-2.
Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным по сравнению с уже известным типом. При этом пока нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.
Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Великобритании 1 977 171 случай заболевания, 66 541 человек погиб.
По данным статистики ВОЗ — в Нидерландах 664 307 случай заболевания, 10 398 человек погибли.