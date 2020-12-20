ВОЗ призвала Европу усилить ограничения из-за нового вида COVID-19: страны вводят новые меры

По данным ВОЗ, за пределами Великобритании девять случаев нового штамма были зарегистрированы в Дании, а также один случай в Нидерландах и еще один в Австралии.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои меры контроля и профилактики", - сказала AFP пресс-секретарь Европейского регионального бюро ВОЗ.

Агентство ООН призвало страны-участиниц организации во всем мире "увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2, где это возможно, как и обмен данными о последовательностях на международном уровне, в частности, сообщать, обнаружены ли такие же вызывающие обеспокоеность мутации", сказала она.

Несколько европейских стран решили в воскресенье приостановить все полеты из Великобритании после обнаружения нового штамма коронавируса - к инициативе присоединились Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия. Также об этом думают Германия и Франция и другие страны.

Также правительство Ирландии намерено приостановить почти все поездки из Великобритании из-за опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19, сообщает RTÉ News.

Этот шаг был согласован лидерами трех коалиционных партий, которые обсуждали вопрос сегодня днем, и сегодня вечером ожидается соответсвующее объявление.

Официальные лица все еще работают над окончательными деталями плана, который будет включать ряд исключений, в том числе для тех, кто работает, и для доставки товаров в страну, отмечает издание.

Ожидается, что ограничения, которые вводит Ирландия, вступят в силу с полуночи сегодня - с 21 декабря - и будут действовать в течение 48 часов до их пересмотра.

Экстренное совещание властей для обсуждения последствий нового, более агрессивного варианта COVID-19 состоится сегодня в 21:00. Источники в правительсте сообщили изданию, что первый министр Арлин Фостер и заместитель первого министра Мишель О'Нил ведут переговоры с британским правительством, чтобы получить ответы на "важные вопросы".

Правительство Латвии сегодня вечером, как ожидается, также примет решение о прекращении пассажирского сообщения с Великобританией.

"Ввиду тревожной информации о новом варианте COVID-19 ответственные министерства готовят документы о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией. Сегодня вечером планируем принять их на заседании правительства", - сообщил в Twitter премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс также обратил внимание, что сегодня будет принято решение о приостановке пассажирских перевозок с Великобританией из-за недавно обнаруженного нового типа вируса.

"Доводим до вашего сведения, что правительство Латвии рассматривает вопрос о приостановке полетов в Великобританию из-за информации о новом штамме COVID-19, решение будет принято позже сегодня", - написал он в Twitter.

Власти Греции ввели недельный карантин для тех, кто прилетает из Великобритании.

"В отношении всех прибывших из Соединенного Королевства объявляется, что с завтрашнего дня, понедельника, 21 декабря, с 6:00 (по местному времени - ред.), в силу вступает мера домашней изоляции на семь (7) дней вместо трех (3) дней, которые применяются к прибывшим из любой другой страны", - говорится в сообщении генерального секретариата гражданской защиты страны.

Эта новая мера дополняет существующие, то есть все путешественники обязаны иметь отрицательный результат молекулярного анализа (ПЦР), сданного не более чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, они обязаны будут проходить обязательный экспресс-тест по прибытии в страну.