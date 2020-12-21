Мутация коронавируса: посол сообщил, как координируют свои действия Украина и ЕС

"Что касается нового вида коронавируса, который идет будто бы из Британии, как я говорил, мы присоединились в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья - есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим Минздравом и специалистами Европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами, и непосредственно украинским Минздравом с Минздравами государств-членов ЕС", - отметил дипломат.

Как сообщал УНН, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

После того, как стало известно о мутации коронавируса, сообщение с Великобританией прекратили или сообщили о планах прекратить Нидерланды, Бельгия, Болгария, Ирландия, Австрия, Латвия. Этот вопрос также сейчас рассматривает Франция. Португалия уже ограничила въезд для британских граждан.

Ранее авиасообщение с Британией запретили Германия и Канада.