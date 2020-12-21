Пандемия: Канада прекращает сообщение с Британией из-за нового штамма вируса

Решение вступит в силу в полночь 21 декабря по местному времени (07:00 по киевскому времени). Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, когда пассажиры не выходят из самолета.

Как уточнили в пресс-службе правительства Канады, такое решение было принято на совещании премьер-министра страны Джастина Трюдо с членами кабмина. Пока ограничения вводятся на 72 часа. Кроме того, всем пассажирам, прибывшим из Великобритании в Канаду в воскресенье, нужно будет пройти дополнительную проверку.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Канаде 495 346 случая заболевания, 14 040 человек погибли.