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Пандемія: Канада припиняє сполучення з Британією через новий штам вірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Канада тимчасово припиняє авіаційне сполучення з Великою Британією з 21 грудня у зв’язку з поширенням нової форми коронавірусної інфекції. Про це в неділю повідомив телеканал CBC, пише УНН.

Пандемія: Канада припиняє сполучення з Британією через новий штам вірусу

Рішення вступить в силу опівночі 21 грудня за місцевим часом (07:00 за київським часом). Обмеження не стосуються вантажоперевезень і технічних зупинок, коли пасажири не виходять з літака.

Як уточнили в пресслужбі уряду Канади, таке рішення було прийнято на нараді прем’єр-міністра країни Джастіна Трюдо з членами кабміну. Поки обмеження вводяться на 72 години. Крім того, всім пасажирам, які прибули з Великої Британії в Канаду у неділю, потрібно буде пройти додаткову перевірку.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Канаді 495 346 випадки захворювання, 14 040 осіб загинули.

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