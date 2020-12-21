Новий штам COVID-19: Швеція заборонила в’їзд з Данії та Великобританії

“Заборона на в’їзд буде застосовуватися до іноземців, що прямують до Швеції з Великобританії та Данії. Більш детальна інформація про можливі винятки буде надана. На громадян Швеції заборона не розповсюджується, оскільки вони мають безумовне право на в’їзд до Швеції”, — йдеться в повідомленні МВД країни.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.

Майже 30 країн світу вже оголосили про припинення авіасполучення з Великою Британією, зокрема це: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія, Латвія, Естонія, Литва, Швейцарія, Чехія, Хорватія, Канада, Фінляндія та країни Південної Америки. Список країн доповнили Португалія, Польща та Росія.