Новий штам COVID-19: Швеція заборонила в’їзд з Данії та Великобританії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 79767 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 56670 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 60561 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 69608 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 91983 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 121217 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 205683 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213603 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184761 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174622 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 45324 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 62335 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 98748 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 68860 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 87010 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 79681 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 89057 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 246795 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 273586 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 358583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 17521 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 17500 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 20236 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 21095 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 100132 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Новий штам COVID-19: Швеція заборонила в’їзд з Данії та Великобританії

Київ • УНН

 • 14463 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Швеція з опівночі 22 грудня ввела заборону на в’їзд туристів з Данії та Великобританії через розповсюдження нового штаму COVID-19. Про це повідомляє МВД Швеції, передає УНН.

Новий штам COVID-19: Швеція заборонила в’їзд з Данії та Великобританії

“Заборона на в’їзд буде застосовуватися до іноземців, що прямують до Швеції з Великобританії та Данії. Більш детальна інформація про можливі винятки буде надана. На громадян Швеції заборона не розповсюджується, оскільки вони мають безумовне право на в’їзд до Швеції”, — йдеться в повідомленні МВД країни.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.

Майже 30 країн світу вже оголосили про припинення авіасполучення з Великою Британією, зокрема це: НімеччинаНідерландиШвеціяІзраїльФранціяТуреччинаСаудівська АравіяЛатвіяЕстоніяЛитваШвейцаріяЧехіяХорватіяКанадаФінляндія та країни Південної Америки. Список країн доповнили Португалія, Польща та Росія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52