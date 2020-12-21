Новый штамм COVID-19: Швеция запретила въезд из Дании и Великобритании

“Запрет на въезд будет применяться к иностранцам, направляющимся в Швецию из Великобритании и Дании. Более подробная информация о возможных исключения будет предоставлена. На граждан Швеции запрет не распространяется, поскольку они имеют безусловное право на въезд в Швецию”, — говорится в сообщении МВД страны.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Почти 30 стран мира уже объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией, в частности это: Германия, Нидерланды, Швеция, Израиль, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Эстония, Литва, Швейцария, Чехия, Хорватия, Канада, Финляндия и страны Южной Америки. Список стран дополнили Португалия, Польша и Россия.