Новый штамм COVID-19: Швеция запретила въезд из Дании и Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Швеция с полуночи 22 декабря ввела запрет на въезд туристов из Дании и Великобритании из-за распространения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает МВД Швеции, передает УНН.
“Запрет на въезд будет применяться к иностранцам, направляющимся в Швецию из Великобритании и Дании. Более подробная информация о возможных исключения будет предоставлена. На граждан Швеции запрет не распространяется, поскольку они имеют безусловное право на въезд в Швецию”, — говорится в сообщении МВД страны.
Напомним, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.
Почти 30 стран мира уже объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией, в частности это: Германия, Нидерланды, Швеция, Израиль, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Эстония, Литва, Швейцария, Чехия, Хорватия, Канада, Финляндия и страны Южной Америки. Список стран дополнили Португалия, Польша и Россия.