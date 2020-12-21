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Новий штам коронавірусу: країни Південної Америки почали припиняти сполучення з Британією

Київ • УНН

 • 11920 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Після виявлення на території Великої Британії нового штаму коронавірусу — країни Південної Америки почали тимчасово припиняти сполучення з Британією, зокрема таке рішення вже прийняли Колумбія і Аргентина, передає УНН.

Новий штам коронавірусу: країни Південної Америки почали припиняти сполучення з Британією

Як повідомив у неділю президент Колумбії Іван Дуке — Колумбія тимчасово призупиняє авіаційне сполучення з Великою Британією з 21 грудня у зв’язку з поширенням нової форми коронавірусної інфекції.

“Із завтрашнього дня (21 грудня) скасовуються рейси з Колумбії до Великої Британії і з Великої Британії в Колумбію”, — заявив Дуке, виступ якого транслювався в Twitter його адміністрації.

Президент додав, що всі громадяни, які протягом останніх двох тижнів відвідували Велику Британію і які повернуться в Колумбію після 21 грудня, повинні “залишатися на самоізоляції протягом 14 днів”.

Відзначимо, згідно з статистикою ВООЗ — в Колумбії 1 482 072 випадки захворювання, 40 019 людей загинули.

Ante la aparición de una cepa que acelera el # Covid_19 decidimos suspender, a partir de mañana, vuelos desde y hacia el Reino Unido; además, las personas que arribaron de dicho país en los últimos 8 días, entrarán en aislamiento en disposición a lo establecido por @MinSaludCol . pic.twitter.com/o9FaiQBk9d

— Iván Duque (@IvanDuque) December 21, 2020

Також у неділю Міністерство внутрішніх справ Аргентини повідомило, що республіка припиняє авіаційне сполучення з Великою Британією з 21 грудня у зв’язку з поширенням нової форми коронавірусної інфекції.

“Уряд вирішив з завтрашнього дня (21 грудня) в профілактичних цілях призупинити прибуття і відбуття рейсів з Великої Британії в зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні, де було оголошено про появу нового штаму COVID-19”, — йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Аргентині 1 531 374 випадків захворювання, 41 672 особи загинули.

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