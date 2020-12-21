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Новый штамм коронавируса: страны Южной Америки начали прекращать сообщение с Британией

Киев • УНН

 • 11920 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. После обнаружения на территории Великобритании нового штамма коронавируса — страны Южной Америки начали временно прекращать сообщение с Британией, в частности такое решение уже приняли Колумбия и Аргентина, передает УНН.

Новый штамм коронавируса: страны Южной Америки начали прекращать сообщение с Британией

Как сообщил в воскресенье президент Колумбии Иван Дуке — Колумбия временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции.

“С завтрашнего дня (21 декабря) отменяются рейсы из Колумбии в Великобританию и из Великобритании в Колумбию”, — заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что все граждане, которые в течение последних двух недель посещали Великобританию и которые вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны “оставаться на самоизоляции в течение 14 дней”.

Отметим, согласно статистике ВОЗ — в Колумбии 1 482 072 случая заболевания, 40 019 человек погибли.

Ante la aparición de una cepa que acelera el #Covid_19 decidimos suspender, a partir de mañana, vuelos desde y hacia el Reino Unido; además, las personas que arribaron de dicho país en los últimos 8 días, entrarán en aislamiento en disposición a lo establecido por @MinSaludCol. pic.twitter.com/o9FaiQBk9d

— Iván Duque  (@IvanDuque) December 21, 2020

Также в воскресенье Министерство внутренних дел Аргентины сообщило, что республика приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции.

“Правительство решило с завтрашнего дня (21 декабря) в профилактических целях приостановить прибытие и отбытие рейсов из Великобритании в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, где было объявлено о появлении нового штамма COVID-19”, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно статистике ВОЗ — в Аргентине 1 531 374 случаев заболевания, 41 672 человека погибли.

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