Пандемія: Швейцарія зупиняє сполучення з Британією та ПАР, де виявили новий штам вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Швейцарська влада призупинила на невизначений термін авіасполучення з Великою Британією і ПАР через виявлені в цих країнах нові мутації коронавірусу. Про це повідомило в неділю Федеральне управління цивільної авіації Швейцарії, пише УНН.
“У зв’язку з новою епідеміологічною ситуацією у Великій Британії і Південній Африці федеральне управління цивільної авіації призупинило до нового повідомлення повітряне сполучення Швейцарії з цими двома державами починаючи з півночі в неділю”, — наголошується в повідомленні.
Підкреслюється, що це рішення прийнято в зв’язку з “появою нового варіанту коронавірусу, який, згідно з першим відомостями, є явно більш заразним, ніж відома досі форма”. Заборона на польоти покликана “перешкодити поширенню цього нового варіанту вірусу”.
У неділю ввечері управління цивільної авіації поінформувало зацікавлені аеропорти та авіакомпанії, а також ділові кола “про ці термінові заходи”, зазначили у відомстві.
Раніше до подібнго рішення вдалися Ізраїль і Туреччина.