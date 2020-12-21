Пандемия: Швейцария останавливает сообщения с Британией и ЮАР, где обнаружили новый штамм вируса

“В связи с новой эпидемиологической ситуацией в Великобритании и Южной Африке федеральное управление гражданской авиации приостановило до нового уведомления воздушное сообщение Швейцарии с этими двумя государствами начиная с полуночи в воскресенье”, — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что это решение принято в связи с “появлением нового варианта коронавируса, который, согласно первым сведениям, является явно более заразным, чем известная до сих пор форма”. Запрет на полеты призван “помешать распространению этого нового варианта вируса”.

В воскресенье вечером управление гражданской авиации проинформировало заинтересованные аэропорты и авиакомпании, а также деловые круги “об этих срочных мерах”, отметили в ведомстве.

Ранее к подобному решению прибегли Израиль и Турция.