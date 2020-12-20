Пандемія: Литва зупиняє прийом рейсів з Британії через новий штам вірусу

“Положення вкрай складне. Для контролю над ситуацією краще ввести жорсткі обмеження, які, якщо будуть зміни, завжди можна переглянути. Ми припиняємо авіарейси в Литву з Великої Британії”, — сказала вона.

Таке рішення кабміну рекомендувала прийняти урядова комісія з екстрених ситуацій, яка засідала у неділю. Прийом авіарейсів з Великої Британії припиняється з понеділка о 04:00 за місцевим часом (збігається з київським). Це обмеження діятиме до півночі 31 грудня. Польоти з Литви до Великої Британії поки не відміняються.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Литві 112 359 випадків захворювання, 1 019 людей загинули.

Раніше, британське відомство привело деталі щодо нового штаму вірусу на території країни.