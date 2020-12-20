Пандемия: Литва останавливает прием рейсов с Британии из-за нового штамма вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Литвы на экстренно созванном в воскресенье заседании приняло решение о приостановке до конца 2020 года из-за распространяющегося в Англии нового варианта коронавируса приема авиарейсов из Великобритании. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните, пишет УНН со ссылкой на местное агентство BNS.
“Положение крайне сложное. Для контроля над ситуацией лучше ввести жесткие ограничения, которые, если будут изменения, всегда можно пересмотреть. Мы приостанавливаем авиарейсы в Литву из Великобритании”, — сказала она.
Такое решение кабмину рекомендовала принять заседавшая в воскресенье правительственная комиссия по экстренным ситуациям. Прием авиарейсов из Великобритании прекращается с понедельника в 04:00 по местному времени (совпадает с киевским). Это ограничение будет действовать до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяются.
Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Литве 112 359 случаев заболевания, 1 019 человек погибли.
Ранее, британское ведомство привело детали относительно нового штамма вируса на территории страны.