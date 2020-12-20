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Пандемия: Литва останавливает прием рейсов с Британии из-за нового штамма вируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Литвы на экстренно созванном в воскресенье заседании приняло решение о приостановке до конца 2020 года из-за распространяющегося в Англии нового варианта коронавируса приема авиарейсов из Великобритании. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните, пишет УНН со ссылкой на местное агентство BNS.

Пандемия: Литва останавливает прием рейсов с Британии из-за нового штамма вируса

“Положение крайне сложное. Для контроля над ситуацией лучше ввести жесткие ограничения, которые, если будут изменения, всегда можно пересмотреть. Мы приостанавливаем авиарейсы в Литву из Великобритании”, — сказала она.

Такое решение кабмину рекомендовала принять заседавшая в воскресенье правительственная комиссия по экстренным ситуациям. Прием авиарейсов из Великобритании прекращается с понедельника в 04:00 по местному времени (совпадает с киевским). Это ограничение будет действовать до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяются.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Литве 112 359 случаев заболевания, 1 019 человек погибли.

Ранее, британское ведомство привело детали относительно нового штамма вируса на территории страны.

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