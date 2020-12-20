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Пандемія: британське відомство навело деталі щодо нового штаму вірусу на території країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада. Про це йдеться в оприлюдненій в неділю заяві Служби громадської охорони здоров’я Англії, зазначає УНН.

Пандемія: британське відомство навело деталі щодо нового штаму вірусу на території країни

“Вивчивши раніше отримані дані, ми припускаємо, що цей варіант виник у вересні, ним дуже рідко заражалися до середини листопада. Збільшення кількості випадків захворюваності саме через новий варіант вперше з’ясувалося в кінці листопада, коли Служба громадської охорони здоров’я Англії вивчала, чому показники інфікування в графстві Кент не знижувалися, незважаючи на загальнонаціональний карантин. Потім вже ми виявили, що цей варіант швидко поширюється в Лондоні і графстві Ессекс”, — йдеться в повідомленні відомства.

Вчені підкреслили, що поки не знайшли свідчень, які говорили б про більшу летальність мутації коронавірусу, що виникла, в порівнянні з первісним варіантом. У той же час, як зазначила Служба громадської охорони здоров’я Англії, в тих районах країни, де була виявлена нова мутація під назвою VUI — 202012/01, коронавірус поширюється швидше. При цьому відомство вказало, що переважна більшість випадків зараження новим варіантом були зареєстровані в Лондоні, а також на південному сході Англії.

Лікарі також заявили, що вакцина американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, яка вже застосовується на території королівства, зможе захистити від нового варіанту коронавірусу. “На даний момент немає підстав стверджувати, що вакцина Pfizer не захистить людей від нового штаму”, — сказано в повідомленні.

Новий варіант коронавірусу, про який уряд вперше розповів 14 грудня швидко стає домінуючим — в Лондоні і на південному сході Англії на нього зараз припадає близько 60% нових випадків зараження, що змушує владу вживати жорсткі заходи, спрямовані на боротьбу з інфекцією. У той же час експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове заявила, що мутований варіант вже поширився в Данії, Нідерландах та Австралії. На цьому фоні ряд країн по всьому світу оголосили про намір обмежити пасажирське авіасполучення з Сполученим Королівством.

У неділю кількість виявлених за добу нових випадків зараження коронавірусом у Великій Британії склало 35,9 тис., що стало рекордним показником з початку пандемії. За останні сім днів кількість виявлених в країні випадків інфікування зросла на 51% в порівнянні з попереднім семиденним періодом. В цілому кількість виявлених випадків перевищила у 2,04 млн. Всього через коронавірус в королівстві померли 67,4 тис. осіб, що є другим найбільшим показником в Європі після Італії.

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