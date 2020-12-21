Пандемія: Саудівська Аравія закриває кордони через новий штам вірусу

“На підставі даних МОЗ про поширення в ряді країн нового штаму коронавірусу до тих пір, поки не проясниться інформація про природу цього вірусу, і в цілях забезпечення безпеки населення уряд прийняв рішення призупинити всі міжнародні рейси, за винятком особливих випадків, терміном на один тиждень з можливістю пролонгації ще на тиждень, — йдеться в оприлюдненій заяві відомства. — Рейси, які вже прибули до королівства з-за кордону, зможуть покинути країну”.

Крім того, тимчасово закривається в’їзд в країну через сухопутні переходи і морські порти також терміном на тиждень з можливістю продовження ще на один тиждень. Ті, хто повертаються в королівство зобов’язані піти на самоізоляцію на два тижні і зробити ПЛР-тест з повторенням тесту через п’ять днів. Ті, хто прибув в країну в останні три місяці, зобов’язані зробити тести на антитіла до коронавірусу.

З початку пандемії в королівстві було виявлено понад 361 тис. випадків зараження, в активній фазі захворювання знаходяться більше 3 тис. осіб, померло 6 122 хворих, близько 352 тис. повністю одужали.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Саудівській Аравії 360 848 випадків захворювання, 6 112 осіб загинули.