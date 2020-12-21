Пандемия: Саудовская Аравия закрывает границы из-за нового штамма вируса

“На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения правительство приняло решение приостановить все международные рейсы, за исключением особых случаев, сроком на одну неделю с возможностью пролонгации еще на неделю, — говорится в обнародованном заявлении ведомства. — Рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за рубежа, смогут покинуть страну”.

Кроме того, временно закрывается въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты также сроком на неделю с возможностью продления еще на одну неделю. Возвращающиеся в королевство обязаны уйти на самоизоляцию на две недели и сделать ПЦР-тест с повторением теста через пять дней. Те, кто прибыл в страну в последние три месяца, обязаны сделать тесты на антитела к коронавирусу.

С начала пандемии в королевстве было выявлено свыше 361 тыс. случаев заражения, в активной фазе заболевания находятся более 3 тыс. человек, умерли 6 122 заболевших, около 352 тыс. полностью выздоровели.

Согласно статистике ВОЗ — в Саудовской Аравии 360 848 случаев заболевания, 6 112 человек погибли.