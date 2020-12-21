Пандемія: Фінляндія також зупинила сполучення з Британією через новий штам вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Всі пасажирські авіаперевезення між Фінляндією і Великою Британією будуть припинені з 21 грудня на два тижні через виявлення нового штаму коронавірусу. Про це ввечері в неділю повідомило фінське агентство транспорту і комунікацій Traficom, пише УНН.
“Усі пасажирські авіаперевезення між Фінляндією і Великою Британією припиняються на два тижні з 21 грудня. Це зараз є способом припинити поширення коронавірусною інфекції”, — йдеться в повідомленні.
14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що вчені країни виявили новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що цей різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів.
На екстреній прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більше заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.