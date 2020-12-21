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Пандемия: Финляндия также остановила сообщение с Британией из-за нового штамма вируса

Киев • УНН

 • 11684 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Все пассажирские авиаперевозки между Финляндией и Великобританией будут приостановлены с 21 декабря на две недели из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом вечером в воскресенье сообщило финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom, пишет УНН.

Пандемия: Финляндия также остановила сообщение с Британией из-за нового штамма вируса

“Все пассажирские авиаперевозки между Финляндией и Великобританией прекращаются на две недели с 21 декабря. Это в настоящий момент является способом приостановить распространение коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

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