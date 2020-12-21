Пандемія: Чехія припиняє прийом рейсів з Британії через новий штам вірусу

“Чехія, як і ряд інших європейських країн, з понеділка припиняє (прийом) авіарейсів з Великої Британії”, — наголошується в повідомленні.

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, в свою чергу, повідомив раніше журналістам, що уряд республіки в понеділок розгляне питання про тимчасову заборону авіасполучення з Великою Британією.

Чехія з неділі ввела обов’язок проходження 10-денний самоізоляції для громадян, які прибувають з Великої Британії. Вона поширюється на тих, хто більше доби перебував в королівстві. Карантин може бути достроково припинено, якщо через п’ять днів після його початку тести тих, хто прибули, на коронавірус будуть негативними.

Česká republika, podobně jako řada dalších evropských zemí, od pondělí zastaví lety z Velké Británie. Příslušné opatření bude vydáno během zítřejšího rána.

Уряд Чехії звернеться у вівторок, 22 грудня, до Палати депутатів (нижня палата парламенту республіки) з проханням затвердити схвалене раніше кабміном рішення про продовження на 30 днів режиму надзвичайної ситуації (НС), що діє в країні з 5 жовтня. “Палата депутатів у вівторок повинна розглянути пропозицію уряду про продовження режиму НС (в республіці) на 30 днів, до 22 січня”, — зазначив він.

У середу відбудеться засідання кабміну, на якому, як сказав прем’єр, буде розглядатися можливість переведення Чехії з чинного четвертого рівня епідеміологічної загрози на максимальний, п’ятий, рівень, який передбачає заборону на вихід з житлових приміщень без нагальної потреби, а також закриття підприємств надання побутових послуг і сучасних магазинів, які торгують товарами першої необхідності. Очікується, що таку пропозиція на засідання кабміну винесе МОЗ.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чехії, населення якої становить 10,71 млн громадян, досягла 624 140 осіб. З початку епідемії померла 10 331 житель республіки з діагнозом COVID-19. Епідеміологічна ситуація погіршується на всій території країни.

З п’ятниці влада закрила в Чехії музеї, художні галереї, фітнес-центри, криті стадіони і спортзали, а також ресторани і інші точки громадського харчування, яким зараз дозволено продавати їжу та напої тільки на виніс через спеціально обладнані вікна видачі. Максимальна кількість учасників громадських заходів знижена до шести. З 23:00 до 05:00 в республіці введено заборону на вільне пересування громадян без крайньої необхідності.

У Чехії діє масковий режим. Введена заборона на розпивання спиртних напоїв на вулиці. На порушників обмежень накладаються штрафи. Максимальна сума штрафу для фізичних осіб становить 50 тис. крон (приблизно 1 900 євро), для юридичних — 3 млн крон (близько 115 тис. євро). Контроль за дотриманням обмежувальних заходів покладено на поліцію.